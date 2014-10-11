Конкурсная работа № 6 — Носки «Джурабы» (условия конкурса)

Здравствуйте. Я Шакирова Регина. Живу в Казани. Люблю очень вязать. В детстве подруга курдиянка научила меня вязать их национальные носочки «Джурабы». -безумно красивые и яркие носки. Для участия в конкурсе предлагаю описание своих носочков.

Носки «Джурабы»

Размер: 38

Нам потребуется: по 200-300 гр бордовой и серой нити средней толщины( у меня Карачаевская пряжа в мотках по 100гр.); остатки нитей разных цветов(какие есть пофантазируйте; чулочные спицы -5шт; вспомогательные спицы -2шт.

Описание работы:

1. Набираем на две спицы 8 петель серыми и бордовыми нитками, чередуя через 2 петли.

2. Вынимаем одну спицу, распределяем петли на две спицы по 4шт., замыкаем в кольцо и далее вяжем по кругу третьей спицей.

3. Второй ряд вяжем: 2п. Серой ниткой, 2п. Бордовой ниткой на одной спице, так же на другой спице.

4. Третий – четырнадцатый ряды прибавляем в каждом ряду по одной петле с каждой стороны обеих спиц. Это можно делать следующим образом: из серой крайней петли вывязываем петлю серой нитью и не сбрасывая петлю (с левой спицы) вывязываем из неё же петлю бордовой нитью; из последней на спице серой петли вывязываем петлю сначала бордовой нитью, потом из неё же серой. Можно крайние серые петли провязывать сразу двойной бордово-серой нитью, но тогда последовательность петель разного цвета может нарушиться.

5. Рисунок верха вяжем по схеме( Цветок) ,рисунок подошвы вяжем по схеме( Елочка) .

Протяжки оставляем на изнаночной стороне, для этого нить оставляем за работой (или внутри носка). Чтобы протяжки не были длинными, я перекрещиваю нити разного цвета каждые две-три провязанные петли независимо от цвета провязанных петель.

6. Связав приблизительно 15 см подошвы(у всех по-разному,за мерьте стопу от пальца до косточки с внешней стороны ноги). Приступаем к вязанию пятки: половину всех петель вяжем плоским вязанием, как это делают обычно при вязании пятки, но вывязываем по схеме рисунок, при вязании лицевых рядов протяжки (нить, которой не вяжем) оставляем за работой, при вязании изнаночных рядов протяжки (нить, которой не вяжем) оставляем перед работой. Крайние серые петли вначале спицы с начала ряда снимаем, а в конце провязываем. С каждого края получится косичка из бело-бордовых петель, в которые потом будем набирать петли – на каждые два ряда одна петля.

7. Провязав 14 рядов пятки, приступаем к убавлению петель для закругления пятки: первую серую петлю снимаем, провязываем 6 петель (соблюдая при этом чередование цвета по схеме), восьмую с девятой петли провязываем вместе, вяжем далее с 10-ой по 18-ю по рисунку, 19-ю и 20-ю вместе. Далее как вяжут пятки, но на «серединке» пятки вывязываем рисунок по схеме.

8. Заканчиваем вязать пятку так, чтобы далее вязание по кругу шло лицевыми петлями, петли по бокам пятки набираем по 7 петель серой нитью.

9. Замыкаем вязание в круг на 4 спицы и вяжем по схеме. Закончив основной орнамент по желаемой длине носка ,приступаем к завершающему зелено -бордовому орнаменту. Между полосами орнаментов провязываем 3-5 рядов одного цвета, как понравится. Можно украсить завязкой в виде шнурка с помпончиками. Аналогично вязать 2носок.

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